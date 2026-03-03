Carenza di omega 3? Cuore e cervello, i segnali d'allarme

Negli ultimi anni si è parlato sempre più spesso di omega 3, definiti comunemente “grassi buoni”. Ma cosa sono davvero e perché sono così importanti per la nostra salute? Gli omega 3 sono acidi grassi polinsaturi essenziali. “Essenziali” significa che il nostro organismo non è in grado di produrli da solo in quantità sufficienti e deve quindi assumerli attraverso l’alimentazione. I principali sono l’ALA (acido alfa-linolenico), di origine vegetale, e gli EPA e DHA, presenti soprattutto nel pesce e nei prodotti ittici. Uno dei benefici più noti degli omega 3 riguarda la salute cardiovascolare.

Numerosi studi hanno evidenziato il loro ruolo nel contribuire alla riduzione dei trigliceridi nel sangue, nel supportare l’elasticità dei vasi sanguigni e nel modulare la pressione arteriosa. Inoltre, svolgono un’azione antinfiammatoria che aiuta a proteggere il sistema cardiovascolare nel lungo periodo. Inserire regolarmente nella dieta pesce azzurro come sardine, sgombro e salmone significa fornire all’organismo una fonte diretta di EPA e DHA, le forme più attive dal punto di vista biologico.