M5s, Valentina D'Orso sconcerta la Camera: "Troppi voti, mi duole il braccio. Per la nostra salute..."

La sinistra non finisce mai di stupirci. Dopo che Elisabetta Piccolotti si era lamentata di essere stata convocata in Parlamento troppo presto - si parlava delle 8 del mattino, circa - arriva un altro sfogo appartenente alla stessa risma, quella degli "affaticati". Questa volta direttamente dai grillini. Una deputata del Movimento Cinque Stelle, Valentina D'Orso, è intervenuta alla Camera per chiedere al presidente di prevedere delle pause tra una votazione e l'altra. Il motivo? Secondo lei i parlamentari non sono sufficientemente allenati a questo immane sforza fisico. Sì, avete letto bene.
"Vorrei chiedere di cadenzare delle brevissime pause tecniche ogni tanto - è intervenuta la grillina -. Io non so voi, ma pure alternando le mani quindi le braccia, risento visto il ritmo convulso delle votazioni... c'è un risentimento lungo il braccio, addirittura fino alla schiena e alla cervicale che accusate anche voi. Per cui secondo me ogni tanto fermarci e lasciar riposare le braccia sarebbe una cosa buona e giusta. E poi concludo dicendo che io non pensavo che bisognasse fare allenamento fisico per sedere nei banchi del Parlamento".
Elisabetta Piccolotti? Guadagna 15mila euro al mese e piagnucola: "Sveglia alle 6 per venire in aula!"Il partito del cuscino si ribella. Sveglia alle sei, presenza a Montecitorio alle 8. Ma che è, una tortura? &ldqu...
E ancora: "Io pensavo che questo fosse un luogo dove in qualche modo si sviluppasse un'attività intellettuale. Però, ecco, evidentemente qua si è buoni non tanto per esercitare un'attività intellettuale perché non ci sono contraddittori che si riflettono sull'attività intellettuale. Ma evidentemente abbiamo bisogno della palestra perché dobbiamo irrobustire le spalle, le braccia, i polsi, le mani per potere dare seguito a questo flusso di votazioni. Quindi vi chiedo di tenere in considerazione per la nostra salute fisica questo tipo di richiesta. Grazie".