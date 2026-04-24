Annalisa Chirico sconvolge Parenzo: "Cosa penso del 25 Aprile"

"Come?", domanda. E la giornalista, secca replica: " Che noia mortale , il 25 Aprile ogni anno diventa il momento degli scontri, in cui ognuno...". "Vedevo Ricciardi - prosegue la Chirico riferendosi a Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera -, che deve fare il campione a sinistra perché chiaramente è espressione del Movimento e di Giuseppe Conte che deve conquistare quell'area...".

"Che noia comunque...". David Parenzo a L'aria che tira a La7 torna in studio dopo un servizio ma viene subito interrotto. E' Annalisa Chirico , a mezza bocca, a confessare tutto il suo sconforto. E il conduttore, sorpreso, le dà parola.

Meno tre al 25 aprile. E ormai è chiaro quale sarà il copione (tra l’altro non molto diverso da quel...

In studio parte la bagarre e Chirico tiene duro: "Li ho visti tutti. Ricciardi che ci deve convincere che Giuseppe Conte sia il leader che più incarna i valori della Liberazione, poi Chiara Braga (deputata del Pd, ndr) con la bandiera, la leghista (Laura Cavandoli, ndr) che dietro non ha molti dei suoi colleghi, che evidentemente non hanno voglia di ascoltare Bella ciao".

"25 Aprile, noia mortale": guarda qui il video di Annalisa Chirico a L'aria che tira su La7

Il tema, conclude la Chirico, è che il 25 Aprile "dovrebbe essere la festa di tutti, come il 2 Giugno in cui intervengono il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e quelli di Camera e Senato. La festa di tutti senza le prove di antifascismo a destra, le prove di massima aderenza ai valori dei partigiani, spero non ci siano problemi con la Brigata ebraica, perché purtroppo ci saranno gli antagonisti che approfitteranno delle manifestazioni per far casino. Mi auguro davvero che sarà un 25 Aprile in un Paese che ha fatto pace con la propria storia".