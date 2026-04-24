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Dl Sicurezza, FdI denuncia Bonelli: "Mentre cantavamo l'inno...", lo sfregio in Aula

venerdì 24 aprile 2026
Dl Sicurezza, FdI denuncia Bonelli: "Mentre cantavamo l'inno...", lo sfregio in Aula

2' di lettura

Altra giornata di sceneggiate alla Camera. Mercoledì le opposizioni guidate da Elly Schlein e Giuseppe Conte avevano occupato i seggi del governo per protesta durante il voto del Dl Sicurezza in aula.

Oggi si replica, sempre a Montecitorio e sempre sulla misura per la quale, dopo i rilievi del Quirinale, l'esecutivo ha presentato il decreto correttivo per recepire le posizioni del Colle. Il clima in Parlamento resta però incandescente, con Schlein e Partito democratico schierati contro il provvedimento. 

Sotto accusa c'era la misura degli avvocati "pagati" per facilitare i rimpatri degli immigrati clandestini, uno dei passaggi più contestati e, non a caso, modificati. Tuttavia, come suggerisce la pagina X di Fratelli d'Italia condividendo i video della bagarre, il Decreto Sicurezza prevede anche "misure contro le baby gang e contro l'immigrazione clandestina" in generale. 

Quando Schlein attacca, i suoi festeggiano. "Quegli applausi del Pd rivolti alla loro segretaria - stigmatizza FdI - suonano come una mancanza di rispetto verso gli italiani che chiedono sicurezza e legalità". "Sempre contro gli italiani", concludono i social media manager del partito fondato dalla premier Giorgia Meloni

Sempre su X, anche il deputato di FdI Alessandro Urzì condivide un video delle contestazioni delle opposizioni "smascherando" in particolare Angelo Bonelli, collega di Alleanza Verdi e Sinistra presente tra i banchi: "Ecco la 'resistenza' della sinistra... al decreto sicurezza - chiosa l'onorevole meloniano -. Se le sono inventate tutte per non votare quelle che accusano di essere norme legalitarie (come se la legalità fosse un insulto). Noi abbiamo risposto con l'Inno degli Italiani mentre Angelo Bonelli ci faceva il verso...".

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