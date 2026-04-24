Mondiali, sfogo di Mentana al TgLa7: "Una vergogna ulteriore per l'Italia"

"Sarebbe una vergogna ulteriore per l'Italia": anche Enrico Mentana, commentando in al TgLa7 le indiscrezioni sul possibile (ma improbabile) ripescaggio ai Mondiali di Usa-Messico-Canada della Nazionale di calcio azzurra (sconfitta a marzo dalla Bosnia nei finali dei playoff) in sostituzione dell'Iran, esprime sconcerto e indignazione. Un sentimento, va detto, condiviso con tutti i dirigenti del nostro pallone e del nostro sport, a partire dal ministro dello Sport Andrea Abodi, e dalla quasi totalità dei tifosi.

"Per tutta la giornata ci sono state discussioni e reazioni per una proposta inverosimile - premette il direttore del TgLa7 -, quella di quell'amico di Trump che gli fece conoscere Melania, Zampolli, che avrebbe tra l'altro attribuito l'idea alla Casa Bianca. Sarebbe una vergogna ulteriore per noi, visto che prenderemmo il posto di un Paese in guerra". Parole inequivocabili, che sui social trovano d'accordo gli utenti anche se i più maliziosi non evitano di ricordare a Mentana, tifoso vip dell'Inter, il famigerato "scudetto di cartone" consegnato ai nerazzurri nel 2006, a tavolino e dopo un terzo posto in classifica conquistato sul campo, a seguito dello scandalo Calciopoli. Veleni di ieri, veleni di oggi.

La proposta che secondo il Financial Times Zampolli, inviato speciale di Trump, avrebbe presentato al presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha peraltro provocato anche un incidente diplomatico in un contesto già fortemente critico (e per motivi decisamente più importanti). L'ambasciata di Teheran a Roma infatti ha accusato giovedì sera di "bancarotta morale" l'amministrazione americana. "L'Italia si è guadagnata la sua grandezza sul campo, non grazie a privilegi politici", si legge nella dichiarazione, secondo cui gli americani temerebbero "persino la presenza di undici giovani iraniani sul campo di gioco".