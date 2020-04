Coronavirus, non solo febbre e tosse: anche la congiuntivite è un sintomo

06 aprile 2020 a

a

a

Non solo tosse e febbre, c'è un altro sintomo del Covid-19 che deve darci da pensare. Si tratta della congiuntivite. Secondo tre differenti studi condotti su pazienti cinesi positivi le persone presentavano anche un’infiammazione della congiuntiva, la membrana che protegge il bulbo oculare e che il virus Sars-Cov-2 fosse presente nelle secrezioni degli occhi. I casi però sono bassi, si parla di una persona su 30 pazienti nello studio pubblicato sulla rivista specializzata Journal of Virology, di due pazienti su 38 in quello reso noto attraverso Jama Ophtalmology.

Occhio al cartone della pizza: "Virus labile, ma...". L'ultima dritta anti-contagio di Roberto Burioni

Infine, nell'ultima ricerca diffusa sul New England Journal of Medicine le percentuali sono più basse ed inferiori all'1 per cento (esattamente lo 0.8%). Su 1.099 casi confermati soltanto in nove persone, dunque, era presente una congestione della congiuntiva. I sintomi che presentavano i pazienti erano i più comuni come il rossore, edema della congiuntiva, lacrimazione ed aumento delle secrezioni. Risultati che mettono comunque in guardia l’American Academy of Ophtalmology (Aao).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.