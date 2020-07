Cervello, cosa avviene in punto di morte: lo studio che rivoluziona la credenza comune

09 luglio 2020 a

L'udito è l'ultimo dei cinque sensi a spegnersi. Anche quando si è ormai in punto di morte e non si risponde più agli stimoli esterni il nostro cervello continua a sentire parole e suon. Lo dimostra uno studio dell'università della British Columbia, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto sui malati quando erano ancora coscienti e sugli stessi quando non lo erano più.

Usando l'elettroencefalogramma, i ricercatori hanno confrontato i dati di questi pazienti con quelli di persone sane. I ricercatori hanno usato diversi tipi di suoni, comuni e più rari, a frequenze diverse. È stata così monitorata la risposta cerebrale con l'elettrocardiogramma, rilevando che alcuni pazienti, anche a poche ore dalla loro dipartita, rispondevano in modo simile a quelli giovani e sani.

