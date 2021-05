Vaccino, alle donne in menopausa tornano le mestruazioni: "Ecco perché accade"

18 maggio 2021 a

Un fenomeno particolare è stato segnalato in Gran Bretagna da diverse donne in menopausa, che dopo aver ricevuto una dose del vaccino anti-Covid hanno manifestato un inaspettato ritorno delle mestruazioni. Al momento non esiste una chiara correlazione tra i due eventi, ma i ricercatori si sono messi all’opera per studiare tale fenomeno e comprendere l’eventuale esistenza di un nesso tra i sanguinamenti e il vaccino. Intanto gli esperti hanno rassicurato le donne in menopausa sul fatto che tali cambiamenti non hanno effetti a lungo termine e non hanno impatto sulla fertilità.

In particolare Tim Spector, epidemiologo del King’s College di Londra, ha definito “esiguo” il numero di segnalazioni provenienti da donne vaccinate che sono in menopausa e che hanno registrato sanguinamenti inaspettati. Il professore ha però dichiarato di star valutando l’idea di studiare tale fenomeno nei minimi dettagli. A segnalarlo sono state diverse donne britanniche, che hanno subito allertato l’ente che valuta la sicurezza di farmaci e vaccino nel Paese governato da Boris Johnson: “Le prove attuali - ha dichiarato un portavoce al Telegraph - non suggeriscono un aumento del rischio di irregolarità mestruali a seguito della vaccinazione con un vaccino Covid-19”.

Quindi per ora il collegamento tra somministrazione e sanguinamenti non è dimostrato, però esistono ragioni scientifiche che cui il vaccino potrebbe causare tale fenomeno. A spiegarle è stata Victoria Male, immunologa dell’Imperial College di Londra: parlando con la Bbc, ha evidenziato che il sanguinamento vaginale a seguito della vaccinazione non è insolito ed è dovuto alla creazione di anticorpi.

