Integratore alimentare, "polvere avariata": scatta il ritiro, il prodotto che mette a rischio la tua salute

06 ottobre 2021 a

Altro integratore richiamato. Questa volta nel mirino del ministero della Salute ci è finito il prodotto Silical Plus dell’azienda Arcangea. Il motivo del ritiro è legato alla "segnalazione da parte del fornitore di presenza di ossido di etilene nella materia prima alga Lithothamnium polvere". Una presenza che potrebbe essere cancerogena. L'integratore interessato è venduto in flaconi da 60 compresse da 500 mg ciascuno con il numero di lotto 21083 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 03/2024. Come spiega Il Fatto Alimentare il prodotto arriva dallo stabilimento di via Gessi 18 a Borghi, in provincia di Forlì-Cesena.

Si tratta dell'ennesimo richiamo di integratori. Pochi giorni fa era al prodotto Estendia dell’azienda Istituto Lusofarmaco d’Italia. Anche in questo caso l'allarme derivava dalla presenza di tracce di ossido di etilene. Quest'ultimo superiore ai limiti consentiti all’interno di una materia prima e del prodotto finito.

Il prodotto in questione era venduto in confezione da 30 compresse filmate con i numeri di lotto E07896 e E07897, e il termine minimo di conservazione (Tmc) 05/2023. Per entrambi si consiglia a scopo precauzionale di non consumare gli integratori con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati. Se acquistati bisognerà restituirli al punto vendita dove sono stati comprati.

