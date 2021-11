Vaccino J&J, le cifre dei ricoverati dopo l'inoculazione: nei numeri la verità sul siero

17 novembre 2021 a

I dati raccolti da Johnson&Johnson sull’efficacia del suo vaccino e soprattutto di una dose di richiamo hanno spinto l’azienda a presentare all’Ema (Agenzia europea per i medicinali) la richiesta per un pacchetto completo che include la dose singola più quella di richiamo. In sostanza quello di J&J sembra essere un vaccino molto sicuro, che protegge dal Covid al 75% nella somministrazione unica e quasi al 100% con il richiamo.

“Stanno circolando dati che possono generare confusione - ha dichiarato l’azienda in una nota - vogliamo essere sicuri che la serie di dati più affidabile e completa sull’efficacia del nostro vaccino sia compresa. Evidenze sempre più robuste supportano un programma di vaccinazione con un vaccino autorizzato che fornisce benefici alle persone in base ai rischi associati al Covid. I dati dimostrano che il vaccino di Johnson&Johnson fornisce protezione quando viene somministrato come dose singola per una risposta efficace in tempi di emergenza pandemica. Quando si somministra una dose di richiamo, la forza di protezione aumenta ulteriormente, soprattutto contro i positivi sintomatici”.

I dati raccolti sono molto importanti e soprattutto incoraggianti: l’efficacia di J&J contro le forme gravi di Covid è al 75% con una singola dose, ma sale addirittura al 100% con la seconda. “L’azienda - si legge ancora nella nota - si aspetta anche di condividere nuovi dati che confermino la durata e l’efficacia sostenuta nel tempo del vaccino J&J e la sua capacità di potenziare i vaccini contro Covid a mRna nelle prossime settimane”.

