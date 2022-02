McDonald's, il cheeseburger dimenticato per 5 anni: come lo hanno ritrovato, mondo sotto choc

15 febbraio 2022 a

Una donna americana ha fatto una scoperta così inquietante da decidere di non mangiare mai più da McDonald’s o in qualsiasi altro fast food. Si tratta di Megan Condry, nella vita fa la receptionist a Washington, la capitale degli Stati Uniti: la donna ha raccontato di aver acquistato due cheeseburger e alcune patatine fritte a novembre del 2017, ma un panino non lo aveva consumato, gettandolo nel retro della sua auto per mangiarlo in un secondo momento.

Megan se ne è però completamente dimenticata e ha ritrovato il panino soltanto cinque giorni dopo. Stupendosi per il fatto che fosse assolutamente intatto, ha deciso di condurre un esperimento molto particolare: ha riposto il cheeseburger nella parte posteriore del suo guardaroba e lo ha lasciato lì, dimenticandosene per parecchio tempo. Dopo cinque anni, mentre sistemava le decorazioni natalizie nel guardaroba, all’improvviso è saltato fuori quel panino: la scoperta è stata devastante.

Nonostante il panino fosse diventato “duro come la roccia”, il pane, l’hamburger di manzo e il formaggio erano rimasti assolutamente intatti: nessun segno di muffa o marciume, neanche cattivo odore. “Non c’era alcun odore e sembrava lo stesso del giorno in cui l’ho comprato - ha dichiarato - non si è ridotto di dimensioni né è evaporato. Presumo che non ci siano batteri, mi fa star male. Penso che contenga così tanti conservanti… altrimenti in quale altro modo sarebbe durato così a lungo?”.

