Cancro, "abbiamo visto lacrime di gioia": il farmaco miracoloso, i risultati su 18 pazienti

A 18 pazienti con il cancro del retto è stato fatto prendere uno stesso farmaco e i risultati sono stati sorprendenti, talmente sorprendenti da fargli sparire completamente la malattia. Il New York Times ha riportato che nell'esame fisico, nell'endoscopia e dalle scansioni PET e MRI non sono state trovate più le tracce di quel brutto male.

A riferire di tale successo è stato il dottor Luis A. Diaz Jr del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, il quale ha pubblicato un articolo sul New England Journal of Medicine dove descrive gli strabilianti risultati grazie al farmaco della società GlaxoSmithLine. Questi 18 pazienti, dopo aver provato ogni terapia possibile senza ricevere risultati, sono entrati nello studio non avendo la minima speranza di riuscita, ma così non è stato. "Ci sono state molte lacrime di gioia" ha affermato la dott.ssa Andrea Cercek coautrice del documento. Come ha dichiarato il dottor Venook, un altro lato positivo di questa cura è che i pazienti non hanno avuto complicazioni clinicamente significative, dato che in media un paziente su cinque a reazioni avverse ai farmaci.

Il dottor Diaz ha affermato estremamente soddisfatto: "Credo che questa sia la prima volta che accade nella storia del cancro". Il farmaco è stato somministrato ogni tre settimane per sei mesi ed è costato circa 11.000 dollari a dose. La prima paziente a sottoporsi a questa cura è stata Sascha Roth, allora 38enne. Presto avrebbe dovuto iniziare la chemioterapia alla Georgetown University ma il dottor Paty le disse che era quasi sicuro che il suo cancro includesse la mutazione che rendeva improbabile una risposta adeguata dalla chemioterapia. La signora Roth è riuscita comunque a entrare nella sperimentazione clinica, se avesse iniziato la chemioterapia non lo sarebbe stata. Dopo la cura la donna è riuscita a guarire completamente e dopo due anni non ha ancora tracce di cancro.



