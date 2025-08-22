Sinner arriva al campo dopo il malore, come viene accolto

La finale di Cincinnati , in cui ha dato forfait, è ormai alle spalle e Jannik è già tornato in campo dopo il ritiro contro il martello di Murcia nel torneo dell’Ohio. Il numero uno al mondo attuale si è allenato sull'Arthur Ashe Stadium alle ore 18 con l'argentino Francisco Comesana , ancora con il suo fido manicotto (ormai immancabile dopo la sfida con Grigor Dimitrov a Wimbledon) seguito dallo sguardo attento di Darren Cahill e Simone Vagnozzi , apparsi sollevati dalla forma ritrovata dal campione altoatesino.

Il cammino agli US Open per Jannik Sinner non sarà semplice. L’italiano parte con 60 punti di svantaggio rispetto ad Alcaraz e sarà costretto a fare meglio dello spagnolo se vorrà mantenere la corona di numero uno del tennis.

Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e già allenatore di Roger Federer, non ha dubbi: il malessere accusato da Ja...

E proprio alla fine dell’allenamento tra lo spagnolo e Musetti, ecco che ricompare Sinner per smanettare con la racchetta dopo i giorni di riposo. Con Alcaraz non è mancato un bell'abbraccio dopo il triste epilogo della finale di Cincinnati di qualche giorno fa. Al termine della sessione con Comesana, dopo la foto di gruppo, il numero uno al mondo ha incrociato anche Novak Djokovic e Alexander Zverev, con i quali ha scambiato saluti affettuosi.

Ora però si fa sul serio, New York deciderà chi è il numero uno. Nel tabellone femminile, invece, c’è ancora da attendere per Jasmine Paolini: la sua prima avversaria uscirà dalle qualificazioni, ma dalla sua parte del tabellone si soffrirà, con l’altra azzurra Bronzetti e le temibili Rybakina e Sabalenka, quest’ultima la numero uno del ranking WTA. Per la Cocciaretto, infine, altro esordio difficile contro la kazaka Putintseva.