Sinner arriva al campo dopo il malore, come viene accolto

Il cammino agli US Open per Jannik Sinner non sarà semplice. L’italiano parte con 60 punti di svantaggio rispetto ad Alcaraz e sarà costretto a fare meglio dello spagnolo se vorrà mantenere la corona di numero uno del tennis.
La finale di Cincinnati, in cui ha dato forfait, è ormai alle spalle e Jannik è già tornato in campo dopo il ritiro contro il martello di Murcia nel torneo dell’Ohio. Il numero uno al mondo attuale si è allenato sull'Arthur Ashe Stadium alle ore 18 con l'argentino Francisco Comesana, ancora con il suo fido manicotto (ormai immancabile dopo la sfida con Grigor Dimitrov a Wimbledon) seguito dallo sguardo attento di Darren Cahill e Simone Vagnozzi, apparsi sollevati dalla forma ritrovata dal campione altoatesino.
Jannik Sinner, l'allarme di Ljubicic: "Cosa rischia agli Us Open"Ivan Ljubicic, ex numero 3 del mondo e già allenatore di Roger Federer, non ha dubbi: il malessere accusato da Ja...
A New York, nel primo turno, ci sarà il ceco Vit Kopriva, numero 87 del ranking. Poi di seguito, in una tabella ipotetica, potrebbe trovare Popyrin, Shapovalov, Draper, Musetti, Zverev prima della finale, la quinta di fila, contro Alcaraz.
Sinner, torna in campo e incontra Alcaraz: ecco la reazioneJannik Sinner torna in campo dopo il malessere che l'ha costretto al ritiro nella finale di Cincinnati contro Carlos...
E proprio alla fine dell’allenamento tra lo spagnolo e Musetti, ecco che ricompare Sinner per smanettare con la racchetta dopo i giorni di riposo. Con Alcaraz non è mancato un bell'abbraccio dopo il triste epilogo della finale di Cincinnati di qualche giorno fa. Al termine della sessione con Comesana, dopo la foto di gruppo, il numero uno al mondo ha incrociato anche Novak Djokovic e Alexander Zverev, con i quali ha scambiato saluti affettuosi.
Ora però si fa sul serio, New York deciderà chi è il numero uno. Nel tabellone femminile, invece, c’è ancora da attendere per Jasmine Paolini: la sua prima avversaria uscirà dalle qualificazioni, ma dalla sua parte del tabellone si soffrirà, con l’altra azzurra Bronzetti e le temibili Rybakina e Sabalenka, quest’ultima la numero uno del ranking WTA. Per la Cocciaretto, infine, altro esordio difficile contro la kazaka Putintseva.
pic.twitter.com/9ppuI85L2O Jannik Sinner has just arrived on Arthur Ashe Stadium for his practice.— The Sinner Times (@sinnertimes) August 21, 2025