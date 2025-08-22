Sinner prova il colpo: errore disastroso in allenamento

Il tabellone degli US Open ha emesso il suo verdetto: sarà il ceco Vit Kopriva a battezzare il cammino di Jannik Sinner sul cemento di New York. Il numero 87 saggerà le condizioni dell’italiano, uscito malconcio dalla finale “non-giocata” di Cincinnati contro Alcaraz e ora costretto a fare il massimo per non perdere lo scettro di numero uno. Intanto, durante i momenti del sorteggio, Sinner era tornato in campo dopo qualche giorno di riposo per allenarsi in vista del torneo. Come sparring partner ha scelto l’argentino Comesana. Tornato a maneggiare la racchetta, Jannik ha incontrato di nuovo Alcaraz e i due si sono abbracciati. Rivali sì, ma amici fuori dal campo.

Una volta in partita con Comesana, Sinner ha voluto provare uno stile diverso dal suo solito glaciale approccio e, in occasione di uno dei punti giocati, si è messo nelle condizioni di chiudere facilmente lo scambio. Con un passante di rovescio ha costretto l'argentino a una volée complicata. La pallina è così finita nella metà campo dell'azzurro, con una traiettoria altissima, a campanile. A quel punto serviva solo uno smash semplice semplice, ma Sinner ha provato il “coupe de theatre” per provare a divertire il pubblico. Ha impugnato la racchetta dal piatto corde, cercando l’impatto con la pallina con il manico.

