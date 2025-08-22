Giorgia Meloni in vacanza in Puglia: "Il più italiano di tutti", come fa impazzire la sinistra

A Ferragosto anche i premier si riposano. E così è accaduto a Giorgia Meloni, che si è concessa un po’ di relax, dopo l’ultimo vertice a Washington, scegliendo la Puglia come sua meta preferita. Il presidente del Consiglio ha anche visitato, a sorpresa, un allevamento di cani in una masseria di San Giovanni Rotondo. Con tanto di video pubblicato su Facebook dalla pagina “Sangiovannirotondofree” che è diventato subito virale.

Nel filmato si vede la Meloni accarezzare un cucciolo di cane accanto al proprietario della masseria, il ventottenne Aldo Mondelli, che le chiede sorridendo: “Giorgia, qual è il cane italiano per eccellenza?”. E senza esitazioni la risposta della premier: “Cane Corso italiano”.

Nonostante la visita a sorpresa, c'è massimo riserbo sul dove alloggi la premier. Che abbia scelto ancora una volta Borgo Egnazia? In realtà sono due le masserie della zona, Trulli Leonardo resort e Ottolire resort, quelle su cui si concentrano maggiormente le attenzioni dei cronisti in questi giorni, ma entrambe le strutture smentiscono la presenza della premier.

Intanto c’è una dichiarazione di Antonio Bufano, sindaco di Locorotondo, all’agenzia Ansa: “Siamo veramente onorati di poter ospitare la premier. Si tratta di un'emozione bellissima. Una persona della sua autorevolezza che sceglie la nostra città non può che farci estremamente piacere, nonostante non sappiamo dove sia: è lì nascosta, ma il fatto che sia qui è un grande onore per Locorotondo. Certo se mi chiama - aggiunge il sindaco - io sono a disposizione per andarla a trovare. Se dobbiamo essere comunque tutti in incognito, va bene lo stesso. Per la nostra comunità è una vetrina di assoluto valore. Una vetrina, diciamo la verità, che ci meritiamo anche. Non è facile - evidenzia Bufano - che un presidente del Consiglio possa scegliere un piccolo paesino. Questo fa onore a me e soprattutto ai nostri imprenditori. Se sceglie una struttura del nostro territorio vuol dire che la nostra imprenditoria è stata brava a fare strutture che possono accogliere personali di un certo di questo spessore. Ripeto - conclude - sono davvero orgoglioso”.