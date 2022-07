Covid, la super-variante BA.2.75 "smonta" il vaccino: ecco le prime evidenze

04 luglio 2022 a

Mentre l’Italia ha iniziato a fare i conti con Omicron 5, che sta spingendo nuovamente i contagi e facendo registrare anche un alto tasso di reinfezioni (quasi il 10% dei nuovi positivi al Covid), dall’India arrivano notizie poco confortanti di un’ulteriore “super variante”. Si tratta della BA.2.75, che sembra essere ancora più contagiosa e soprattutto capace di bucare il vaccino: si prevede, infatti, che sia in grado di aumentare le infezioni tra le persone vaccinate o guarite in passato.

Il vaccino non è riuscito ad evitare una nuova ondata di Covid, ma finora ha permesso di non far pesare l’aumento dei contagi sugli ospedali, dato che la dose booster proteggere in oltre l’80% dei casi dallo sviluppo della malattia grave. Il timore degli scienziati è che con la nuova variante apparsa in India le cose potrebbero cambiare in peggio. Secondo i dati caricati su Nextstrain, piattaforma open source di dati genomici, sono almeno 23 i campioni della variante BA.2.75 finora rilevati in India: 37 se si considera tutto il mondo, con Australia, Germania, Canada e Nuova Zelanda che hanno registrato casi riconducibili alla nuova variante.

Tomas Peacock, scienziato dell’Imperial College di Londra, ha affermato che è il caso di “tenere d’occhio” la situazione: considerando che la maggior parte delle varianti sono uniche e che a mutare è anche il carattere fisico-chimico, si prevede che Omicron BA.2.75 sia in grado in infettare in maniera importante le persone vaccinate o precedentemente guarite dal Covid.

