Fondazione Ananke, parte "Il danno del dono"

25 gennaio 2023 a

a

a

Nel 2023 la Fondazione A.N.A.N.K.E. di Villa Miralago, centro per la cura dei disturbi alimentari, è tra gli enti sostenitori del format ‘’Il Danno del Dono’’.

Da sempre in prima linea, la Fondazione è volta alla sensibilizzazione, nonché prevenzione, studio e ricerca, nel campo dei disturbi del comportamento alimentare e dei sintomi contemporanei. "Il Danno del Dono" sarà campagna di sensibilizzazione su temi attuali, come il Disagio psicologico e sociale nell’era contemporanea, e tutto ciò che ne comporta. La stessa, si svilupperà in una serie di eventi concepiti in Conferenze introduttive ed associative dalla lettura psicoanalitica alla filosofia etc.

Al termine di ogni conferenza, sarà realizzato un evento performativo sul tema. Il Progetto itinerante, partito da Bologna il 19 Gennaio 2023 attraverserà tutta la Penisola, toccando alcuni capoluoghi di regioni. In particolare, in alcune tappe sarà presente il dottor Alessandro Raggi, Responsabile del Centro Ananke di Napoli e di Milano, il quale interverrà il 15 settembre all'evento finale di chiusura in Regione Emilia-Romagna a Bologna e il 10 novembre a

Cagliari insieme alla Dott.ssa Simona Pisu, psicologa e psicoterapeuta.