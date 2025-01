Cervello, ecco quanta materia grigia perde la donna in gravidanza: lo studio-choc

20 gennaio 2025 a

In gravidanza i cambiamenti non sono solo fisici. Uno studio spagnolo condotto dall'Università Autonoma de Barcelona (UAB), dal Gregorio Maranon Health Research Institute e dell'Hospital del Mar Research Institute, dimostra come alcune metamorfosi avverrebbero anche a livello cerebrale. Stando agli studiosi, il cervello - sotto l'impulso di questa condizione - perde una quota importante di materia grigia. Una conclusione alla quale sono giunti analizzando le possibili alterazioni subite dal cervello di donne in gravidanza rispetto a coloro non in dolce attesa attraverso la risonanza magnetica. Risultato? Una riduzione e un recupero parziale nel post partum di quasi il 5 per cento nel 94 del volume totale di materia grigia, soprattutto nelle regioni deputate alla cognizione sociale.

Sono state 179 le donne esaminate durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza e i primi sei mesi dopo il parto, sulla base di una RMN eseguita prima del concepimento. I dati a quel punto sono stati confrontati con eventuali variazioni in donne non incinte i cui partner hanno avuto una gravidanza durante lo studio, come gruppo di controllo. In ogni caso, precisano i ricercatori, i cambiamenti cerebrali sono da attribuirsi principalmente al processo biologico della gravidanza, quindi a fattori ormonali, piuttosto che all'esperienza di diventare madre.

L'evoluzione di questi cambiamenti morfologici nel cervello sembrerebbe infatti associata a fluttuazioni di due estrogeni (estriolo-3-solfato ed estrone-solfato), ormoni che aumentano esponenzialmente durante la gravidanza e tornano ai livelli basali (normali) dopo il parto. Nello specifico, i ricercatori hanno osservato che un maggiore aumento e una successiva diminuzione dei livelli di estrogeni sono associati a una maggiore diminuzione e successiva ripresa del volume della materia grigia cerebrale. Ma non è tutto, perché lo studio ha scoperto che le donne con una percentuale più alta di recupero del volume di materia grigia durante il post-partum strutturano un legame più forte con il loro bambino a 6 mesi dal parto.