Tumore, "non se ma quando": addio al "cancro incurabile", l'ultima frontiera della ricerca

03 febbraio 2025 a

a

a

In occasione domani della Giornata mondiale della lotta al cancro esce il libro 'Non se, ma quando - Cancro: le cure di oggi, le cure di domani' (Piemme) scritto da Maurizio Scaltriti, uno dei pionieri della Medicina traslazionale in oncologia che ha pubblicato oltre 150 articoli su riviste internazionali e vanta oltre 25.000 citazioni dei suoi lavori. "Non se, ma quando è uno slogan che spesso riaffiorava in modo spontaneo e istintivo nei miei post. Mi sono reso conto di questo quando Fabio Fazio nella sua trasmissione 'Che Tempo Che Fa' lo ha ripetuto più volte citando i miei thread - racconta Scaltriti - L'ottimismo di questa frase non è campato per aria ma basato su dati ed esperienza. Ed è il messaggio che spero passi al lettore che sente il bisogno di saperne di più. Non si tratta, quindi, di 'se' un giorno riusciremo a curare il cancro, si tratta di 'quando'".

"Nessun miracolo, nessuna ricetta segreta, ma studio, ricerca e duro, durissimo lavoro. Le cose sono impossibili fino al momento prima di compierle", aggiunge l'autore. Scaltriti ci accompagna in un viaggio straordinario alla radice delle cause della malattia e nelle strategie terapeutiche per curarla, sfatando pregiudizi e fornendo informazioni utili per tutti. Perché il cancro non fa più paura come una volta; abbiamo molti strumenti e conoscenze, sia per diagnosticarlo precocemente che per contrastarlo farmacologicamente. Molti tipi di tumore sono oggi curabili, altri riescono a essere controllati e permettono ai pazienti di convivere con la malattia molti anni con una buona qualità di vita.

Kate Middleton, il cancro in remissione: la principessa tra fermezza e speranza

Con uno stile accessibile e chiaro, Scaltriti scrive un libro "illuminato, ottimista e pieno di speranza" in cui passa in rassegna tutto ciò che è stato fatto ma soprattutto tutto ciò che si sta facendo nella ricerca e nelle sperimentazioni per rendere questa malattia sempre più curabile.