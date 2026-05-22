Proteine, ecco come si "piegano" all'interno del nostro corpo

Le proteine non sono strutture rigide: per funzionare devono piegarsi in forme precise, passando attraverso una serie di stati intermedi. Questo processo, chiamato ripiegamento proteico, è molto complesso perché avviene in ambienti cellulari dinamici e non sempre in equilibrio. Capire come una proteina arriva alla sua forma finale è fondamentale per comprendere malattie legate al malfolding e per sviluppare nuove terapie. Uno dei problemi principali della ricerca è che molti di questi passaggi intermedi sono brevissimi e difficili da osservare. Le tecniche tradizionali spesso non riescono a “vedere” ciò che accade durante il ripiegamento, oppure richiedono condizioni artificiali che possono alterare il comportamento naturale delle proteine. Per superare questi limiti, come riporta PNAS è stata sviluppata una nuova tecnologia chiamata NEXT-FRET, una piattaforma di osservazione a singola molecola che permette di studiare le proteine in soluzione quasi nelle loro condizioni naturali. Il metodo combina la tecnica FRET a singola molecola, che permette di misurare le distanze interne delle proteine, con modelli matematici avanzati che ricostruiscono come le molecole si spostano tra diversi stati nel tempo.

I ricercatori hanno applicato questa tecnologia alla proteina legante il maltosio di Escherichia coli (MBP), una proteina modello molto studiata. I risultati hanno mostrato che il ripiegamento non è un percorso diretto, ma passa attraverso stati intermedi nascosti, tra cui una conformazione “chiusa” che si trova a metà strada tra forma iniziale e forma finale. Un risultato importante è che anche elementi esterni possono influenzare questo processo: Il peptide segnale, una sequenza che guida le proteine all’interno della cellula, modifica le barriere energetiche del ripiegamento, facilitando alcune transizioni. I chaperoni molecolari, proteine che assistono il corretto ripiegamento, possono invece stabilizzare forme non corrette e creare delle “trappole cinetiche”, rallentando il processo. In altre parole, il ripiegamento delle proteine non dipende solo dalla loro sequenza, ma anche dall’ambiente in cui avviene.

NEXT-FRET permette per la prima volta di osservare in modo diretto ciò che accade fuori dall’equilibrio, cioè in condizioni simili a quelle reali delle cellule viventi, dove tutto è in continuo movimento e consumo di energia. Questa tecnologia non si limita a descrivere la struttura finale delle proteine, ma permette di capire il percorso che le molecole seguono per arrivarci. Questo è fondamentale perché molti errori di ripiegamento sono collegati a malattie e perché intervenire su queste dinamiche potrebbe portare a nuove strategie terapeutiche. NEXT-FRET rappresenta un passo avanti importante nello studio delle proteine: non mostra solo “come sono fatte”, ma anche “come si muovono e si trasformano”. Grazie a questo approccio, la biologia molecolare può finalmente osservare processi invisibili fino a poco tempo fa, aprendo nuove possibilità per la ricerca biotecnologica e medica.