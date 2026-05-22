Jannik Sinner "azzannato" dal fisco: un conto da 1,4 milioni di euro

Vince in campo, Jannik Sinner, ma con il Fisco c'è poco da fare. Il tennista altoatesino numero 1 al mondo sta vivendo un 2026 da favola, iniziato malissimo con la sconfitta in semifinale agli Australian Open e nei quarti a Doha ma proseguito in gloria con i successi consecutivi nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma. Un record assoluto. Con Carlos Alcaraz ai box per infortunio ancora per parecchie settimane, Sinner sembra non avere rivali nemmeno nei due appuntamenti più prestigiosi della stagione, la terra rossa del Roland Garros (Parigi è l'obiettivo stagionale dichiarato, l'ultimo Slam che manca alla sua collezione) e l'erba di Wimbledon (di cui è campione in carica).

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Sinner, la cui residenza è nel Principato di Monaco (con regime fiscale assolutamente vantaggioso), verrà tassato alla fonte nel paese in cui vince i montepremi, "e quindi sui 5,8 milioni di euro lordi di montepremi (6,7 milioni di dollari, come indicato ufficialmente dal sito di Atp) che, finora, si è intascato il nostro campione nel 2026", chiarisce Italia Oggi, smentendo così gli haters che a proposito della residenza monegasca da anni trattano Jannik alla stregua di un evasore fiscale o giù di lì.

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In Australia il premio lordo guadagnato pari a 765mila euro è "tassato al 32,5%" quindi in tasca all'italiano finiranno "poco meno di 517mila euro netti". A Doha, in Qatar, ha strappato un assegno di 66.804 euro, qua senza nessun tipo di tassazione. Quindi il pieno, tra Stati Uniti ed Europa: 991mila euro a Indian Wells, "tassato al 37%, e quindi 624mila euro netti", riporta il quotidiano economico/finanziario di via Burigozzo. A Miami "ancora 991mila euro di premio e 624mila euro netti in tasca". A Montecarlo "assegno al vincitore di 974.370 euro che, in quanto residente nel Principato di Monaco, non viene tassato". A Madrid "assegno da 1.007.165 euro, tassato al 24% (per i residenti extra Ue), e quindi 765mila euro netti". Si chiude, per ora, con Roma: "1.007.165 euro lordi e una tassazione, però, al 20% e quasi 806mila euro netti incassati".

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