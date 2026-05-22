Brasile, Ancelotti lo convoca e Weverton collassa in diretta: il video-choc

La chiamata della nazionale brasiliana si è trasformata in un momento talmente emozionante da mandarlo letteralmente ko. Quando Carlo Ancelotti ha annunciato il nome di Weverton tra i convocati del Brasile, nella casa del portiere del Gremio è esplosa una festa incontenibile. Il numero uno classe 1987, scelto come terzo portiere della Seleçao alle spalle di Alisson Becker ed Ederson, è stato però travolto dall’emozione fino a perdere i sensi.

La scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza dell’abitazione, è diventata rapidamente virale sui social anche grazie alla condivisione dello stesso Weverton, che ha deciso di scherzarci sopra. Nel video si vedono amici e familiari esplodere di gioia appena arriva l’ufficialità della convocazione mondiale. Tra urla, abbracci e salti sul divano, il portiere viene travolto dall’entusiasmo generale. Poco dopo, però, si accascia improvvisamente in avanti finendo sul pavimento.

In un primo momento nessuno si rende conto di quanto accaduto: chi gli sta intorno continua a festeggiare senza capire che Weverton è svenuto davvero. Solo dopo alcuni istanti i presenti si accorgono della situazione e intervengono per soccorrerlo. Fortunatamente il portiere ha ripreso conoscenza poco dopo, senza bisogno di cure mediche o ricovero. Lo stesso Weverton ha poi commentato l’episodio con ironia durante una conferenza stampa: “Credo di aver avuto un piccolo svenimento”.

Nel pubblicare il filmato sui social ha aggiunto anche una battuta: “Dalla telecamera di casa mia per voi… gustatevelo con moderazione, perché questo video ha molti livelli”. Per il portiere brasiliano si tratta comunque di una convocazione speciale. In passato aveva già vestito la maglia della Seleçao conquistando anche l’oro olimpico a Rio 2016 e l’argento in Copa América nel 2021. Ora una nuova occasione da vivere accanto ai grandi protagonisti del Brasile.