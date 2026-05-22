L'aria che tira, rissa tra Zan e Laura Ravetto: "Discriminatorio!", "Putt***"

È volato di tutto a L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda venerdì 22 maggio su La7 sono stati Laura Ravetto e Alessandro Zan a non mandarsele a dire. Al centro il tema della famiglia. La neo esponente di Futuro Nazionale ha esordito dicendo che il politico del Pd "discrimina ogni giorno la famiglia, che è composta da un padre e una madre". La replica del parlamentare europeo non si è fatta attendere: "Io sono per tutte le famiglie, sta dicendo p*********!". Ravetto ha voluto subito sottolineare che il suo è un partito che non discrimina ma che "difende i veri discriminati di questo momento storico anche nel nostro paese". Insomma, a suo dire i discriminati sono "i cittadini italiani che vengono discriminati a discapito di un’immigrazione incontrollata e le famiglie".