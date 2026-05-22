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L'aria che tira, rissa tra Zan e Laura Ravetto: "Discriminatorio!", "Putt***"

venerdì 22 maggio 2026
L'aria che tira, rissa tra Zan e Laura Ravetto: "Discriminatorio!", "Putt***"

2' di lettura

È volato di tutto a L'Aria Che Tira. Nella puntata in onda venerdì 22 maggio su La7 sono stati Laura Ravetto e Alessandro Zan a non mandarsele a dire. Al centro il tema della famiglia. La neo esponente di Futuro Nazionale ha esordito dicendo che il politico del Pd "discrimina ogni giorno la famiglia, che è composta da un padre e una madre". La replica del parlamentare europeo non si è fatta attendere: "Io sono per tutte le famiglie, sta dicendo p*********!". Ravetto ha voluto subito sottolineare che il suo è un partito che non discrimina ma che "difende i veri discriminati di questo momento storico anche nel nostro paese". Insomma, a suo dire i discriminati sono "i cittadini italiani che vengono discriminati a discapito di un’immigrazione incontrollata e le famiglie".

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Parole che hanno scatenato Zan: "Io sono italiano e lei mi discrimina, mi dica cosa significa difendere i cittadini italiani". Finita qui? Niente affatto. "Discrimina e trova ogni giorno un motivo per attaccare la famiglia che è composta da un padre e una madre", ha rincarato la dose l'ex leghista che ha rifiutato l'accusa del dem: "Chi discrimina è Zan e quelli come Zan". 

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Ma la Ravetto se l'è presa anche con David Parenzo. Quest'ultimo ha rivolto delle domande all'ospite in collegamento, che però l'ha subito frenato: "Vorrei prima replicare a un po' di cose, poi mi fa tutte le domande che vuole. Ho ascoltato per 40 minuti...". "Dai, più fa così e più perdiamo tempo".

Qui la lite tra Zan e Ravetto a L'Aria Che Tira

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l'aria che tira
david parenzo
laura ravetto
alessandro zan

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