Fabio Capello, la polemica: così Guardiola ha rovinato il calcio italiano

Fabio Capello non ha mai avuto il vizio dei giri di parole, e anche stavolta lo ha dimostrato al ‘Global Launch of the 100’s’ dell’European Golden Boy, dove ha raccontato senza filtri il suo punto di vista sul calcio italiano. Il primo affondo è su una parola che negli ultimi anni è diventata quasi un’etichetta: “Guardiolismo”. Per Capello è un’imitazione mal riuscita. “Ci siamo fatti prendere la mano, abbiamo copiato un modello senza avere i giocatori adatti”, ha detto. Il risultato, secondo lui, è sotto gli occhi di tutti: meno verticalità, meno coraggio, più possesso fine a sé stesso. “Alla fine la palla gira, ma non succede niente”.

Il discorso si è poi fatto ancora più netto quando Don Fabio ha parlato di atteggiamento mentale. Il problema non è solo tecnico, ma culturale: “Se continui a dire ai giocatori di non perdere palla, finisci per spegnerli. Non rischiano più nulla”. E il calcio, nella sua visione, così perde qualcosa di essenziale. Poi il paragone con le squadre di oggi che dominano l’Europa: “City e Chelsea, certe volte, aspettano l’ultimo secondo per dare la palla al portiere. Noi abbiamo preso solo la forma, non la sostanza”.