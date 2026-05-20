Cervello, i movimenti indotti dall'addome alla materia grigia

Il cervello non è completamente “fermo” dentro il cranio. Anche quando siamo svegli e immobili, può muoversi leggermente di pochi micrometri. Per anni si è pensato che questi movimenti dipendessero soprattutto dal battito cardiaco o dalla respirazione. Tuttavia, una nuova ricerca, come riportato sulla rivista scientifica Nature ha messo in discussione questa idea, mostrando un meccanismo diverso e sorprendente. Gli scienziati hanno osservato il cervello di topi svegli e liberi di muoversi usando tecniche di microscopia avanzata. I risultati hanno mostrato che il movimento del cervello è strettamente legato alla locomozione, cioè al movimento del corpo, mentre non sembra dipendere direttamente dal battito cardiaco o dal respiro. In particolare, il cervello si sposta in direzione avanti e lateralmente, seguendo l’attività del corpo.

La scoperta più interessante è che questo movimento non nasce direttamente dal cervello, ma sembra essere causato da una connessione meccanica con l’addome. Durante il movimento, i muscoli addominali si contraggono e generano variazioni di pressione che si trasmettono attraverso il corpo come in un sistema “idraulico”. Queste forze arrivano fino alla cavità cranica e contribuiscono a spostare leggermente il cervello all’interno del cranio. In altre parole, il cervello non si muove da solo: viene “trascinato” dalle variazioni di pressione generate dal corpo.

I ricercatori suggeriscono che questo movimento possa influenzare anche il flusso dei fluidi cerebrali, come il liquido cerebrospinale, che serve a eliminare sostanze di scarto dal cervello. Il movimento del cervello potrebbe quindi aiutare a spingere questi fluidi verso spazi esterni, contribuendo ai processi di “pulizia” cerebrale. Questo tipo di dinamica sembra essere diversa da quella osservata durante il sonno, quando il cervello utilizza meccanismi specifici per favorire lo smaltimento delle sostanze di scarto. Per molto tempo si è pensato che il cervello fosse relativamente isolato dal resto del corpo grazie alla protezione del cranio. Questo studio, invece, mostra che esiste una connessione meccanica diretta tra cervello e addome, capace di influenzarne i movimenti. Questa ricerca suggerisce che il cervello non è influenzato solo da segnali elettrici e chimici, ma anche da forze fisiche generate dal corpo. Capire meglio questa connessione potrebbe aiutare a comprendere come il cervello regola i suoi fluidi e aprire nuove strade nello studio delle malattie neurologiche.