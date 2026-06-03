Rivoluzione dal medico: "In vacanza con la prescrizione", dove e in quali casi

Immagina di uscire dallo studio del medico non con una ricetta per un farmaco, ma con il consiglio di trascorrere qualche giorno immerso nella natura, tra foreste, laghi e saune. È l’idea alla base di “The Swedish Prescription”, l’iniziativa lanciata in Svezia che ha attirato l’attenzione internazionale per il suo approccio innovativo al benessere psicofisico. La campagna, promossa dall’ente turistico nazionale Visit Sweden, presenta la Svezia come il primo Paese al mondo che può essere “prescritto” da un medico come supporto per contrastare stress, ansia e affaticamento mentale. L’obiettivo è valorizzare il ruolo che il contatto con la natura, l’attività all’aria aperta e uno stile di vita equilibrato possono avere sulla salute delle persone.

L’iniziativa si basa su un concetto sempre più diffuso nella medicina moderna: il cosiddetto “social prescribing”, ovvero la prescrizione di attività non farmacologiche che possano contribuire al miglioramento del benessere mentale e fisico. In questo contesto, passeggiate nei boschi, esperienze culturali, saune tradizionali e momenti di relax nella natura vengono proposti come strumenti complementari ai percorsi terapeutici tradizionali. Secondo i promotori del progetto, la natura svedese rappresenta una risorsa preziosa per ridurre i livelli di stress e favorire il recupero delle energie psicofisiche. L’iniziativa è stata sviluppata con il contributo di esperti e ricercatori, tra cui la professoressa Yvonne Forsell del Karolinska Institutet, che ha evidenziato i benefici che uno stile di vita a stretto contatto con l’ambiente naturale può avere sulla salute mentale.

Sul sito ufficiale della campagna è persino disponibile un modulo di “prescrizione” simbolica che i pazienti possono presentare al proprio medico per discutere l’opportunità di integrare un viaggio in Svezia all’interno di un percorso di benessere personalizzato. Pur non trattandosi di una prescrizione medica nel senso tradizionale del termine, l’iniziativa vuole sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della cura della salute mentale attraverso esperienze rigeneranti. La proposta si inserisce nel crescente fenomeno del turismo del benessere, un settore in forte espansione che vede sempre più viaggiatori alla ricerca di esperienze capaci di migliorare non solo il relax, ma anche l’equilibrio emotivo e la qualità della vita. Secondo diversi esperti, viaggi che favoriscono la crescita personale, il contatto con la natura e la scoperta di nuove culture possono avere effetti positivi duraturi sul benessere psicologico. Con “The Swedish Prescription”, la Svezia propone quindi una visione innovativa del turismo: non solo vacanza, ma anche strumento di prevenzione e cura del benessere. Un’idea originale che unisce salute, sostenibilità e qualità della vita, trasformando il viaggio in un’opportunità per ritrovare equilibrio e serenità.