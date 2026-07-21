Cancro ed infiammazione il nuovo indicatore per il tumore alla vescica

Un giorno un normale prelievo di sangue potrebbe aiutare i medici a capire meglio come un paziente con tumore della vescica avanzato risponderà alle terapie. È questa la prospettiva che emerge da una nuova ricerca dedicata al ruolo dell’infiammazione dell’organismo come possibile “spia” dell’andamento della malattia. Lo studio ha analizzato il valore dei cosiddetti marcatori infiammatori sistemici nei pazienti con carcinoma uroteliale avanzato, una forma di tumore che interessa soprattutto la vescica e che, nelle fasi più avanzate, può diffondersi ad altri organi. I risultati si inseriscono in un filone di ricerca sempre più seguito dalla medicina moderna: capire non solo il tipo di tumore, ma anche come il corpo del paziente reagisce alla malattia.



Anche la rivista scientifica Nature ha dedicato grande attenzione negli ultimi anni al rapporto tra infiammazione, sistema immunitario e tumori, evidenziando come l’ambiente biologico che circonda una neoplasia possa influenzarne la crescita e la risposta ai trattamenti. La ricerca, chiamata analisi SAILOR, ha coinvolto 358 pazienti con carcinoma uroteliale avanzato sottoposti a terapia di mantenimento con avelumab, un farmaco immunoterapico che stimola il sistema immunitario affinché riconosca e attacchi le cellule tumorali. Gli studiosi hanno osservato alcuni valori presenti nel sangue prima e durante il trattamento, cercando di capire se potessero essere collegati alla durata della sopravvivenza e alla risposta alla terapia.



Tra gli indicatori analizzati ci sono il rapporto tra neutrofili e linfociti, quello tra linfociti e monociti e altri parametri che riflettono il livello di attivazione infiammatoria dell’organismo. In parole semplici, alcuni cambiamenti nelle cellule del sangue potrebbero fornire informazioni sul modo in cui il sistema immunitario sta affrontando la malattia. I risultati hanno mostrato che alcuni segnali, come un aumento del rapporto neutrofili-linfociti o valori associati a una maggiore infiammazione, erano collegati a una prognosi meno favorevole. Al contrario, un equilibrio più favorevole tra le diverse componenti del sangue sembrava associarsi a una maggiore probabilità di controllo della malattia. Gli scienziati hanno quindi creato un punteggio prognostico, da 0 a 6 punti, che combina dati di laboratorio e caratteristiche cliniche del paziente, come la presenza di metastasi al fegato o alle ossa. Questo strumento ha mostrato la capacità di distinguere gruppi di pazienti con probabilità diverse di risposta e sopravvivenza.



Il dato più interessante è che questi indicatori potrebbero essere ottenuti con un esame semplice e poco invasivo, permettendo in futuro di personalizzare maggiormente le terapie. Un paziente con caratteristiche biologiche più favorevoli potrebbe continuare il trattamento con maggiore probabilità di beneficio, mentre nei casi più complessi i medici potrebbero valutare strategie alternative o controlli più intensivi. Gli esperti invitano comunque alla prudenza: si tratta di risultati ottenuti attraverso un’analisi retrospettiva e saranno necessari ulteriori studi prospettici prima che questi parametri possano entrare stabilmente nella pratica clinica quotidiana. La ricerca conferma però una direzione sempre più importante dell’oncologia moderna: il tumore non viene più considerato soltanto una massa di cellule malate, ma parte di un sistema complesso in cui interagiscono il cancro, il sistema immunitario e l’intero organismo. In futuro, anche un semplice campione di sangue potrebbe offrire ai medici informazioni preziose per scegliere la cura più adatta per ogni paziente.





