Non solo stile di vita: anche le persone che ci circondano possono influenzare la nostra salute

Non sono solo il fumo, la cattiva alimentazione o la mancanza di attività fisica a influenzare il nostro stato di salute. Anche le persone che fanno parte della nostra vita possono lasciare un’impronta sul nostro organismo, e non sempre positiva. Una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha analizzato il lato meno studiato delle relazioni sociali: quei legami con persone vicine che generano tensione, conflitti, preoccupazione o la sensazione costante che la vita sia più difficile. I risultati suggeriscono che queste relazioni negative non rappresentano soltanto un problema emotivo, ma possono essere associate a un’accelerazione dell’invecchiamento biologico, a livelli più elevati di infiammazione e a un aumento del rischio di sviluppare più condizioni di salute nel corso della vita.

Lo studio ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione e ha utilizzato sia informazioni sulle reti sociali personali sia strumenti avanzati basati sulla metilazione del DNA, i cosiddetti “orologi epigenetici”, capaci di stimare l’età biologica dell’organismo. Il dato più significativo è che le relazioni problematiche sono molto più diffuse di quanto si pensi: quasi il 30% delle persone coinvolte nella ricerca ha dichiarato di avere almeno una persona nella propria rete sociale stretta che crea problemi o rende la quotidianità più difficile. Questi “disturbatori” non sono necessariamente persone lontane, ma spesso appartengono alla cerchia familiare o a rapporti importanti dai quali è difficile prendere le distanze. I ricercatori hanno osservato che un numero maggiore di legami negativi è associato a un ritmo più rapido di invecchiamento biologico: ogni ulteriore persona percepita come fonte di stress corrispondeva a circa l’1,5% di accelerazione del processo di invecchiamento e a quasi nove mesi in più di età biologica rispetto a quella anagrafica. Questo significa che lo stress relazionale, quando diventa cronico, può lasciare tracce profonde anche a livello fisico. Particolarmente rilevante è il ruolo dei rapporti familiari problematici.

La famiglia rappresenta spesso una fonte fondamentale di sostegno, ma proprio la profondità di questi legami può trasformare conflitti e tensioni persistenti in una fonte di stress difficile da evitare. Gli autori dello studio sottolineano però che non ogni discussione o divergenza è dannosa: le relazioni intime sono naturalmente complesse e possono contenere momenti di conflitto senza conseguenze negative. Il rischio riguarda soprattutto quei rapporti caratterizzati da ostilità continua, pressione emotiva e difficoltà nel trovare equilibrio. La ricerca evidenzia inoltre che le persone maggiormente esposte a legami sociali negativi sono spesso quelle che affrontano già altre condizioni di vulnerabilità, come problemi di salute, abitudine al fumo quotidiano o esperienze avverse durante l’infanzia. Questo suggerisce l’esistenza di un possibile circolo vizioso in cui fragilità personali e ambientali possono favorire relazioni più stressanti, che a loro volta contribuiscono a peggiorare il benessere generale. Per molti anni la scienza ha studiato soprattutto gli effetti positivi delle relazioni sociali, dimostrando che amicizie, affetti e sostegno emotivo proteggono la salute. Questo nuovo studio aggiunge però un elemento fondamentale: non basta avere molte relazioni, è importante anche la loro qualità. Una rete sociale ampia ma piena di conflitti può non offrire gli stessi benefici di pochi rapporti basati su fiducia, rispetto e sostegno reciproco. La ricerca pubblicata su PNAS invita quindi a considerare le relazioni come un vero e proprio fattore biologico di salute. Senza suggerire di eliminare ogni rapporto difficile dalla propria vita, gli studiosi sottolineano l’importanza di riconoscere quei legami che generano stress continuo e che possono compromettere il benessere nel lungo periodo. La salute, dunque, non dipende soltanto da ciò che mangiamo, dall’esercizio fisico o dalle cure mediche: anche le persone che scegliamo di avere accanto possono contribuire al modo in cui il nostro corpo invecchia.