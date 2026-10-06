Ecco da dove parte davvero l'ansia: lo studio che ribalta tutto

Quando arriva l'ansia, spesso ce ne accorgiamo prima ancora di riuscire a darle un nome. Il cuore accelera, il respiro cambia, le mani possono diventare sudate e il corpo sembra improvvisamente in allarme. La spiegazione più immediata è che sia la paura a far correre il cuore ma potrebbe esserci anche un'altra direzione: almeno in determinate condizioni, i segnali che arrivano dal cuore potrebbero contribuire a generare una risposta ansiosa. È l'ipotesi suggerita da uno studio pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori hanno lavorato sui topi e hanno sviluppato una particolare tecnica che permetteva di aumentare artificialmente e con precisione la frequenza cardiaca degli animali, senza dover aprire il torace. Quando il battito veniva portato da circa 660 a 900 battiti al minuto, i topi mostravano maggiori comportamenti associati all'ansia, ma c'era un dettaglio fondamentale: questo accadeva soprattutto quando gli animali si trovavano in situazioni percepite come rischiose. In un ambiente tranquillo, infatti, l'aumento della frequenza cardiaca non produceva lo stesso effetto. Quando invece i topi si trovavano davanti a spazi aperti o altre situazioni in cui normalmente tendevano a essere prudenti, il cuore accelerato sembrava spingerli a evitare maggiormente le zone esposte e a cercare quelle considerate più sicure.

La scoperta porta al centro della scena un meccanismo che gli scienziati chiamano interocezione, cioè la capacità del cervello di ricevere e interpretare i segnali provenienti dall'interno del corpo. Il cervello, in sostanza, non ascolta soltanto ciò che succede fuori: tiene continuamente sotto controllo anche quello che accade dentro di noi. E proprio qui entra in gioco l'insula, una regione della corteccia cerebrale coinvolta nell'elaborazione di diversi segnali corporei. Nel lavoro pubblicato su Nature, l'aumento artificiale della frequenza cardiaca era associato a una maggiore attività della corteccia insulare posteriore. Quando i ricercatori ne riducevano l'attività, diminuivano anche i comportamenti ansiosi provocati dall'accelerazione del battito. Il risultato è interessante perché mette in discussione una visione troppo semplice dell'ansia. Non ci sarebbe necessariamente un percorso a senso unico, con il cervello che manda un ordine al cuore e il cuore che semplicemente obbedisce. Potrebbe esistere un dialogo continuo: il cervello modifica il funzionamento del corpo, mentre il corpo rimanda al cervello informazioni che possono contribuire a modificare lo stato emotivo. È un'idea che ha radici lontane nella storia della psicologia e della neuroscienza, ma che per molto tempo è stata difficile da dimostrare direttamente. Il lavoro dei ricercatori ha fornito una prova sperimentale, nei topi, che modificare direttamente la frequenza cardiaca può influenzare il comportamento legato all'ansia.C'è però una cautela importante. Non significa che negli esseri umani l'ansia sia semplicemente causata dal cuore, né che ogni tachicardia provochi automaticamente ansia. Lo studio è stato condotto sui topi e l'aumento della frequenza cardiaca utilizzato nell'esperimento era molto marcato, gli stessi ricercatori sottolineano che bisogna ancora capire quanto questo meccanismo sia rilevante nell'uomo.

La ricerca apre però una prospettiva interessante infatti se il cervello e il cuore comunicano continuamente, comprendere meglio questo collegamento potrebbe aiutare in futuro a capire perché alcune persone sono particolarmente sensibili alle sensazioni fisiche associate all'ansia, come palpitazioni e accelerazione del battito. Per ora, dunque, il messaggio dello studio non è che “l'ansia viene dal cuore”. È qualcosa di più sottile e, forse, anche più interessante: quando si parla di emozioni, potrebbe essere un errore pensare al cervello e al corpo come a due mondi separati. Quello che succede dentro il corpo può arrivare al cervello e, in determinate circostanze, contribuire a cambiare il modo in cui interpretiamo ciò che ci circonda. Il cuore, insomma, potrebbe non essere soltanto il primo organo a tradire la nostra paura. Potrebbe anche essere uno dei messaggeri attraverso cui il corpo racconta al cervello che qualcosa, là fuori, non sembra sicuro.