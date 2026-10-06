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Quando il cancro arriva al cranio il tumore può spegnere le difese

di Paola Natali martedì 6 ottobre 2026
Quando il cancro arriva al cranio il tumore può spegnere le difese

3' di lettura

Quando un tumore arriva fino alle ossa che circondano il cervello, non si limita a occupare nuovo spazio: può anche cambiare l’ambiente che lo circonda e mettere fuori uso, almeno in parte, alcune delle vie attraverso cui il sistema immunitario cerca di raggiungerlo. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature, che ha portato l’attenzione su un meccanismo finora poco considerato e che potrebbe aiutare a spiegare perché alcune metastasi che si sviluppano nelle ossa del cranio riescano a crescere nonostante la presenza delle difese immunitarie. Il punto centrale della ricerca riguarda gli osteoclasti, cellule che normalmente hanno un compito del tutto naturale e indispensabile: eliminare il tessuto osseo vecchio per permettere all’osso di rinnovarsi continuamente. Quando però le cellule tumorali arrivano nell’osso e formano una metastasi, gli osteoclasti possono essere fortemente attivati e iniziare a consumare il tessuto osseo in modo più intenso. Ed è proprio qui che, secondo i ricercatori, può nascere il problema. Nelle zone del cranio vicine al cervello esiste infatti una rete di piccoli vasi linfatici che svolge un ruolo importante nel drenaggio dei liquidi e nei rapporti tra i tessuti e il sistema immunitario.

Quando il tumore stimola l’attività degli osteoclasti, la distruzione dell’osso può interferire con questi vasi e compromettere una parte dei segnali che permettono alle difese dell’organismo di accorgersi della presenza del tumore e reagire. In pratica, mentre il tumore cresce, può contribuire a danneggiare una delle “strade” attraverso cui il sistema immunitario comunica con i tessuti, rendendo più difficile organizzare una risposta efficace proprio nel punto in cui servirebbe maggiormente. È un meccanismo che mostra quanto il cancro sia capace di modificare l’ambiente che lo circonda: non sono soltanto le cellule tumorali a cambiare, ma anche le cellule sane che si trovano nelle loro vicinanze possono essere coinvolte e finire per favorire, involontariamente, la progressione della malattia. Gli osteoclasti, in questo senso, non sono cellule tumorali e non diventano maligne, ma la loro normale attività viene sfruttata dal tumore per modificare il tessuto osseo e creare condizioni più favorevoli alla propria crescita. Il risultato è una sorta di circolo vizioso nel quale la metastasi altera l’osso, l’alterazione dell’osso interferisce con i vasi linfatici e il sistema immunitario può incontrare maggiori difficoltà nel riconoscere e contrastare le cellule malate. La scoperta è particolarmente interessante perché le metastasi che interessano le ossa del cranio si trovano in una posizione molto particolare, a stretto contatto con le strutture che proteggono il cervello, e rappresentano quindi un ambiente nel quale i rapporti tra tumore, tessuto osseo e sistema immunitario possono assumere caratteristiche diverse rispetto a quelle osservate in altre parti dell’organismo.

Gli autori dello studio hanno così individuato un possibile punto sul quale intervenire in futuro: se si riuscisse a limitare l’attività degli osteoclasti responsabile di queste alterazioni o a proteggere i vasi linfatici dal loro effetto, si potrebbe forse mantenere più efficiente la comunicazione con il sistema immunitario e rendere più difficile la crescita della metastasi. È ancora presto per parlare di una nuova terapia, perché questi risultati devono essere approfonditi e verificati anche nei pazienti, ma la ricerca apre una strada interessante soprattutto per comprendere meglio il comportamento delle metastasi vicino al cervello. Per molto tempo, infatti, si è guardato soprattutto alle cellule tumorali per capire come una malattia riesca a diffondersi, mentre oggi diventa sempre più evidente che una parte della storia si svolge intorno al tumore, nei tessuti che lo circondano e che possono essere trasformati, manipolati o danneggiati durante la sua crescita. In questo caso, una cellula che normalmente serve a mantenere in salute le nostre ossa potrebbe finire per aiutare, indirettamente, il tumore a nascondersi dalle difese dell’organismo, e proprio questa scoperta potrebbe offrire alla ricerca un nuovo bersaglio per provare, in futuro, a interrompere il meccanismo.
 

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ossa cranio
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