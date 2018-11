Rosario Fiorello, entusiasta per il suo ritorno a Radio Deejay, l'emittente che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, confessa che fine ha fatto il progetto del suo ritorno in televisione. "È stato rinviato a data da destinarsi", ha detto a Repubblica, "quando già avevamo iniziato a realizzarlo, avevamo già la scenografia, il direttore di Rai 1 Teodoli fu mandato via. Così mi ritrovai senza referenti: il governo non aveva ancora fatto le nuove nomine". Risultato? "Impossibile andare avanti. Così pensai: 'Almeno faccio le vacanze estive e rifaccio Il Rosario della Sera che mi diverte anche di più"".