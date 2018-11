Un post da pazzi, quello postato da Fausto Troiani, vicesindaco di Civitanova Marche, su Facebook. Anzi, due post da matti: insulti razzisti e sessisti a profusione. Nel primo Troiani attacca Pierre Moscovici ("ebreo rinnegato"), Jean-Claude Juncker ("beone impunito"), Angela Merkel ("culona inch...") e Emmanuel Macron ("diversamente maschio neGrofilo"). Chiudendo con la domanda: "Perché l'Italia dovrebbe essere succube della volontà di certi personaggi?". Dunque, per non farsi mancare nulla, punta il dito anche contro Papa Francesco: "Per non parlare di Francesco e del suo staff di pedofili!", aggiunge. Insulti che rischiano di costargli carissimi.