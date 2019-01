La procura di Catania ha intercettato l’avvocato Francesco Foti, il noto giudice di Forum, mentre parlava con Mariolino Leonardi, civilista catanese ora in carcere con l’accusa di riciclaggio e bancarotta. Come riporta corriere.it, i due avrebbero discusso di soldi da riciclare, precisamente di "falsi finanziamenti" e "denaro da lavare". Parole pesanti, che hanno spinto Rete 4 hanno a sospendere, per il momento e in via cautelativa, il contratto di collaborazione con Foti.

A rendere nota la vicenda è stato inizialmente un giornalista di live.sicilia.it. Pare che Leonardi, prima di entrare in prigione, abbia incontrato il giudice Foti in un ristorante romano. Lì i due sono stati intercettati dalla guardia di finanza che, dopo averli sorpresi insieme, si è appostata nelle vicinanze. "L’importante è far sparire subito i soldi": è così che Foti avrebbe tranquillizzato Leonardi in merito alla costituzione di una nuova società all'estero. Intanto dalla produzione del programma condotto da Barbara Palombelli non sono state rilasciate dichiarazioni, ma come detto per il momento è stata sospesa la collaborazione con il giudice, in attesa di saperne di più dalle indagini condotte dalla Procura catanese.