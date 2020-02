Stasera Italia, la metafora di Luciano Nobili: "Se Conte è Morgan, noi non lasciamo il palco come Bugo"

Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020 hanno dato vita ad un caso così clamoroso da essere utilizzati come metafora anche in politica. Ospite di Stasera Italia su Rete 4, Luciano Nobili utilizza i due cantautori per chiarire la situazione del governo: "Se Giuseppe Conte pensa di essere Morgan (ha definito maleducati quelli di Italia Viva, ndr), sappia che noi non siamo Bugo. Non ce ne andiamo dal palco, rimaniamo al governo". Però ad una condizione, che il deputato di IV chiarisce subito: "Se vuole i nostri voti deve prendere anche le nostre idee, non solo sulla prescrizione".

