Come riporta il sito Gossip Tv, slitta la data di registrazione di Uomini e donne. Non è una bella notizia per i fan di Maria De Filippi. La prima registrazione della nuova edizione non ci sarà più mercoledì 29 agosto, come inizialmente stabilito, bensì venerdì 31 agosto. A rendere noto lo slittamento è stato il Vicolo delle News. Il motivo del ritardo? Ha a che fare con le registrazioni di Temptation Island Vip, iniziate in Sardegna in questi giorni.

