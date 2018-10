Uomini e Donne, Antonella umilia Gemma Galgani: la furia di Maria De Filippi

Ancora donne per Rocco Fredella. Questa volta alla sua corte ne sono arrivate ben cinque. Nella puntata di mercoledì 24 ottobre di Uomini e Donne, dopo aver chiuso ufficialmente la sua frequentazione con Gemma Galgani, il cavaliere pavese si è trovato ancora una volta al centro dello studio davanti alle nuove dame. Quando si è presentata Antonella, la donna ha creato molto stupore per una frase da lei pronunciata: "Ho avuto solo due uomini nella mia vita". A quel punto l'opinionista Tina Cipollari ha voluto lanciare una frecciatina alla Galgani: "Non come Gemma che ne ha avuti almeno 200". La dama toscana, allora, ha rincarato la dose: "Gemma potrebbe fare bene il marinaio ogni porto un uomo". In studio è scoppiata l'ilarità, specialmente nei due opinionisti, mentre Maria De Filippi ha ripreso Antonella.

