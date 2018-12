Quello del Mondo di Patty è stato il set degli orrori sessuali. Dopo Thelma Fardin che ha denunciato il collega Juan Darthes di averla costretta a subire un rapporto orale nel 2009, quando lei aveva 16 anni e lui 45, il mondo della tv sudamericana sta esplodendo. Anche Brenda Asnicar, la Antonella nella famosa telenovela argentina per ragazzini targata Disney, nei mesi scorsi aveva denunciato abusi senza però fare nomi.







"Lui mi voleva. C'era un attore che mi disse che voleva sverginarmi e io avevo solo 16 anni. Voleva farlo davvero. Lui era un bell'uomo e la cosa mi sembrava quasi un complimento all'inizio. Poi ho capito che non lo era e ho detto di no. Noi donne già quando siamo ragazze vogliamo sentirci desiderate ed apprezziamo i complimenti, ma di sicuro gli uomini più grandi non hanno il diritto di andare oltre. Ci sono personaggi che credono di avere il diritto di poter dire e fare tutto. Adesso che ho 27 anni mi chiedo cosa sarebbe successo se non avessi detto di no a quell'attore molto più grande di me". Oggi, dopo la Fardin e la protagonista della telenovela Laura Esquivel, anche la Asnicar ha aderito su Instagram alla campagna #MiraComoNosPonemos, sorta di #metoo sudamericano.