È stata travolta dalle critiche, Francesca Fialdini. La conduttrice di La vita in diretta era finita nel mirino dei telespettatori sui social lo scorso 27 dicembre per una domanda fatta ad alcune vittime del terremoto che aveva colpito la Sicilia poche ore prima: "Perché continuate a vivere lì anche se zona sismica?". Dura e, secondo molti, espressione di insensibilità.





"La scorsa settimana ho rivolto una domanda semplice che secondo me tante persone si fanno e l'ho chiesto alle persone che sono proprio oggi in collegamento", è stata la replica della Fialdini, nella puntata del 3 gennaio, sottolineando come quando c'è un pericolo in genere ci si mette a riparo. "Vi assicuriamo che saremo sempre accanto ad illuminare le zone d'ombra perché siamo convinti che l'informazione sia la prima forma di solidarietà".