Nadia Toffa condivide i momenti belli e quelli brutti della sua vita. Come quello della chemio. "La mattinata inizia con un'altra chemioterapia. A chi sostiene che spettacolarizzo la malattia rispondo "Magari fosse finzione; è invece solo una cruda e terribile realtà". La Toffa risponde anche a chi dice che fa la pubblicità della chemioterapia: "Sì, e la faccio anche col sorriso dato che grazie alla scienza è l’unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il cancro".

"A chi mi vuole morta invece dico che c’è qualcuno molto più in alto di noi che decide per noi", prosegue "e io rispetterò il suo disegno per me, come chiunque altro. Viva la vita sempre".