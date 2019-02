Vladimir Luxuria oggi è stata ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La Vita in diretta dove si è lasciata andare a una battuta un po’ irriverente sulla cantante Arisa, da domani in gara sul palco a Sanremo. "Arisa sa fare bene la ceretta", queste le parole di Luxuria a inizio intervento. In realtà non era sua intenzione offendere la cantante, infatti, subito dopo ha cercato di rimediare contestualizzando la battuta.

Pare che Arisa prima di sfondare nel mondo della musica abbia fatto l’estetista, di fatti un'amica di Luxuria spesso si affidava alla cantante, che allora lavorava a Potenza, perché molto brava con le cerette. Pertanto, la battuta dell'ex parlamentare voleva alludere che, nel caso dovesse verificarsi la previsione dell’eventuale vittoria di Arisa, questa sarebbe di certo in grado di dare un ritocchino dell'ultimo minuto al makeup. Ma il pubblico in studio non ha apprezzato né la battuta né l’arrampicata di specchi successiva. Lo stesso Timperi infatti, avvertendo l’imbarazzo dei presenti, ha sdrammatizzato dicendo: "Dopo questa notizia possiamo pure andare avanti".