Amadeus, tam-tam impazzito: addio Nove, scatta il "derby"

No, l'avventura di Amadeus su Nove non è andata come previsto. Un discreto flop. Nonostante l’entusiasmo iniziale e le aspettative altissime — alimentate dai successi ottenuti in Rai, tra Sanremo ed Affari Tuoi — i risultati in termini di ascolti hanno clamorosamente deluso le previsioni (e l'impegno economico). E forse non a caso, da settimane circolano voci insistenti su un possibile nuovo cambio di rete per il popolare conduttore nella prossima stagione televisiva.

I più attenti, infatti, avranno notato quanto accaduto nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026. La stampa ha colto l’occasione per chiedere all'ad, Pier Silvio Berlusconi, se fosse possibile una collaborazione con Amadeus. La risposta è stata sincera, per quanto interlocutoria. Pier Silvio ha infatti dichiarato: “Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo". Insomma, una risposta sibillina.

Nel frattempo, un’altra indiscrezione alimenta il dibattito sul futuro del conduttore. Secondo quanto riportato da L’Espresso, sembrerebbe che anche la Rai stia valutando l’ipotesi di un suo rientro, con un interesse che andrebbe oltre la semplice speculazione: “È più di una suggestione", scrive il settimanale.