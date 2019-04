A Ciao Darwin l'attrice a luci rosse Laura Fiorentino si è sottoposta a una prova difficilissima con animali e bestiole raccapriccianti. Ma quel che più ha colpito i telespettatori è stata la reazione dell'attrice dopo aver superato il test, quando è letteralmente saltata addosso a Paolo Bonolis, che non ha potuto evitare un'espressione sbigottita.

Una scena che ha sicuramente divertito la moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, visto che su Instagram ha subito pubblicato il fotogramma dell'assalto con una presa in giro per Bonolis: "Finalmente fa un cortometraggio per il mondo del por***".