Gerry Scotti, il passo indietro: "Devo pensare alla mia salute"

La notizia dell'addio di Gerry Scotti a Tu Si Que Vales ha sollevato un vero e proprio polverone. Ed ecco che a chiarire una volta per tutte ci pensa il diretto interessato. "Tu Si Que Vales, dopo 14 anni…Io adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare un po’ anche alla mia estate, alla mia salute, ai miei nipoti, e a farmi un po’ di vacanze. Quindi la ragione è semplicemente quella…", ha detto chiaro e tondo il volto di Mediaset.

Intervistato da SuperGuidaTv, Gerry non si è sbilanciato sui programmi futuri preferendo mantenere il massimo riserbo. "Quello che farò lo saprete tra poche settimane, lo annuncerò in maniera ufficiale", ha ribadito. Nel frattempo non si arresta il successo de La ruota della fortuna. "Avevamo paura che il linguaggio fosse un po’ superato - ha premesso il conduttore -, ma alla fine è come trovare un vecchio numero di una settimana enigmistica su un tavolino: anche se non hai voglia, ti metti a farlo lo stesso…La Ruota ha questa capacità".