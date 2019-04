Le "regole della par condicio" prevedono che da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Raiuno, ci debbano andare "i quattro leader di partito, Silvio Berlusconi, Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini", annuncia il leader della Lega. Che però avverte: "Io per coerenza e rispetto degli italiani non andrò da Fazio". Parlando alla convention del Carroccio del Lazio, il ministro dell'Interno ha quindi colto l'occasione per attaccare il conduttore televisivo per il compenso esagerato che percepisce dalla Rai: "In un momento economico di difficoltà che non si dimezzi lo stipendio....".