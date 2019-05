Una puntata coraggiosa, ardita, quella di Non è l'arena in onda domenica 12 maggio su La7. Massimo Giletti, infatti, andrà in onda in trasferta, dalla piazza di Mezzojuso, in Sicilia. Si tratta del culmine di una serie di interventi e servizi che Giletti ha dedicato alla vicenda di Irene, Ina ed Anna Napoli, tre sorelle che da anni combattono con la criminalità locale per poter proseguire con la loro azienda agricola. E Giletti, intervistato dal Corriere della Sera, spiega che "salvando quelle tre donne è come se salvassi le tante sorelle Napoli che combattono in solitudine. Per questo ho promesso che non le abbandonerò mai". Parlando della diretta - quattro ore da una piazza - il conduttore afferma: "Sì, in effetti televisivamente è un evento. Io penso che la televisione debba scuotere le coscienze e raccontare i fatti lì dove questi avvengono. Parleremo di mafia, ma soprattutto di tanti siciliani che riescono a tenere la testa alta. La storia delle sorelle Napoli dimostra che si può cambiare: esiste un'altra Sicilia che va raccontata e difesa".