L’anno scorso Barbra Streisand ha annunciato al mondo di aver fatto clonare il suo cane, Samantha, un Coton de Tuléar che la star amava come un figlio, morto nel maggio 2017 a 14 anni. Oggi attraverso il suo canale Instagram la cantante ha mostrato una foto che ha sconvolto il web : si tratta di Miss Scarlett e Miss Violet, le due cagnoline nate dalle cellula della sua Samantha. “Quello che è stato scritto è vero. Sono state usate cellule prelevate dalla bocca e dallo stomaco di Sammie. L’ho fatto perché Samantha per me era una figlia. Le due piccole hanno un carattere diverso, ora aspetterò che crescano per vedere se hanno ereditato i suoi occhi marroni e la sua serietà” ha commentato la Streisand.

Nello scatto ci sono le due cloni, Miss Scarlett e Miss Violet e anche un cugino della defunta Samantha, in posa sulla tomba del cane dell’attrice. Dopo la rivelazione della Streisand, non si sono fatte attendere le reazioni degli animalisti. La Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha espresso i suoi dubbi attraverso una dichiarazione della presidentessa Ingrid Newkirk: "Vogliamo tutti che i nostri amati cani vivano per sempre, anche se può sembrare una buona idea, la clonazione non porta a questo ma crea un nuovo e diverso cane che ha solo le caratteristiche fisiche dell'originale. Le personalità degli animali, i loro capricci e la loro "essenza" semplicemente non possono essere replicate".