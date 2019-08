In Onda su La7? "Unico punto di riferimento della politica in tv": David Parenzo promosso da Maurizio Costanzo

In queste serate estive, mi sono ritrovato a pensare che senza le repliche di Don Matteo, Il Paradiso delle Signore o altre soap, alcuni canali sarebbero veramente in affanno. D'altra parte, si sa, d' estate si propone sempre lo stesso palinsesto.

Segnalo Narcotica, in onda su Raitre, il mercoledì alle 23.25. È un bellissimo reportage che ha per protagonista Nicola Gratteri, un grande investigatore, procuratore capo di Catanzaro. Mi è tornato alla mente un programma che, nel 2014, andava in onda su Raiuno ogni settimana. Era intitolato Italia da stimare, ne era autore, insieme a Michele Bovi, anche Massimiliano Pani ed era condotto dal medesimo. Il conduttore girava per i mercatini d' Italia alla scoperta di oggetti che potevano essere interessanti. L' ascolto, la domenica nel primo pomeriggio, aveva circa due milioni di telespettatori con il 15% di share. Lamento spesso, in questa rubrica, la mancanza di programmi legati al territorio.

C'era Mezzogiorno in famiglia, la domenica, ma è stato soppresso. Perché non riproporre Italia da stimare?

Vorrei segnalare che In onda, dal lunedì al venerdì su La7 alle 20.25, è diventato l'unico riferimento sulla politica e sull'attualità, in quanto sono in vacanza tutti i talk show. Capisco che le vacanze sono un valore non contrattabile, però è anche vero che i talk show potrebbero fare una turnazione e alcuni riposare in un mese invernale ed essere aperti in un mese estivo.

Un interrogativo per l'estate: chi condurrà Sanremo? Amadeus, oppure?

di Maurizio Costanzo