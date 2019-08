Giulia Belmonte, ecco chi è la bellissima giornalista che conduce "Storia e misteri" con Aristide Malnati

Il diavolo e l'acquasanta, in senso positivo s'intende. Giulia Belmonte, 23 anni di Pescara, bellezza mediterranea dalle curve mozzafiato (già finalista di Miss Italia qualche anno fa), si trova a incarnare due anime che, secondo un'opinione diffusa, sarebbero contraddittorie. Da oltre un anno la miss abruzzese, autentica bomba sexy con cervello (una laurea in scienze della comunicazione ottenuta a pieni voti a neanche 22 anni), è il volto di riferimento di Telenova, storica e seriosa emittente di Famiglia Cristiana, diffusa in Lombardia (Canale 14 del digitale terrestre) e in Piemonte (Canale 90). E lo è in due momenti di successo del palinsesto della TV della San Paolo: Novastadio, seguitissimo programma sportivo, in cui la bombastica Giulia interagisce con opinionisti calciofili scafati, rivelando fluidità di linguaggio e competenza nel settore; e “Storia e Misteri”, una sorta di Quark condotto dall'archeologo Aristide Malnati affiancato da Belmonte con dotte interazioni sulla costruzione delle piramidi, sulle imprese dei vichinghi, sul Partenone e su quant'altro potrebbe fare gola agli Angela o a Giacobbo.

E la giovane giornalista è anche (con la collega Virginia Reniero) l'inviata protagonista di servizi esclusivi girati in tutto il mondo: dal Santo Sepolcro di Gerusalemme, di cui in anteprima nazionale sono stati mostrati i risultati clamorosi dei recenti restauri, al Parco nazionale di Komdo (Indonesia), dove la troupe di Telenova è andata a guardare negli occhi i terribili draghi, lontani parenti dei dinosauri. Ma poi c'è la parte più glamour, dove la bella inviata di Telenova ammicca sexy quale protagonista del tormentone dell'estate: sì perché è proprio Giulia Belmonte la supergnocca che si lancia in una danza sfrenata, quasi strusciandosi, con Fede nel bel mezzo del video di “Dove e quando”, successo estivo da oltre 35 milioni di visualizzazioni del duo Benji e Fede, sulle cui note giovani e giovanissimi si scatenano senza sosta nelle discoteche di tutt'Italia. Immaginandosi magari di essere, almeno per una notte, al fianco della bellissima miss.

di Aristide Malnati