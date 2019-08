Uomini e donne, Costantino e Alessandra si sono rivisti: "Non voleva parlarmi, poi...". Clamoroso dopo 10 anni

"Sì, ci siamo rivisti". Colpo di scena tra Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli. I due tronisti di Uomini e donne, la prima coppia-cult creata dal programma di Maria De Filippi in tempi non ancora così social, negli anni Duemila avevano fatto sognare i fan, rimasti poi delusi dalla loro rottura.

Oggi il mitico Costantino, intervistato dal settimanale DiPiù, spiega perché dopo aver lasciato Alessandra i due si siano persi di vista: "Avevo altro per la testa: mi sentivo il re del mondo. È andata come doveva andare". Lui poi l'ha cercata: "I rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l'ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi. Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice". La Pierelli è oggi sposata con Fabrizio Baldassari e ha due figli.