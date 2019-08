Diventato famoso ai molti dopo che il programma Temptation Island Vip - che andrà in onda a settembre su Canale5 - ha fatto il suo nome, Er Faina ha scatenato caos nel mondo dello showbusiness, ma non solo. A far scoppiare lo scandalo, stavolta, sono state le affermazioni dello youtuber romano in merito alle famiglie arcobaleno. "Meglio crescere co du padri o du madri che te vonno bene, che in Orfanotrofio, però nun la chiamate famiglia. Almeno io non ce la faccio", ha esordito senza mezzi termini il 31enne.

"Oggi so annato a fa i capelli e per caso so passato in mezzo ar Gay Pride. Io non so contro i gay, ma nun me fate sentì dei figli ai gay perché me inca**o come una bestia. Me so fermato a vede sto Gay Pride e vede sta gente co e zinne de fori davanti le chiese e i ragazzi un po’ me rode er cul*. Però devo dì che è pieno zeppo de fig*". Affermazioni forti dunque, tanto che in molti lo hanno accusato apertamente di omofobia. Non soddisfatto Damiano, questo il suo nome all'anagrafe, convinto quasi che l'essere gay sia una scelta volontaria, ha aggiunto: "Volete esse gay?! Prego accomodateve, tanto er culo è er vostro… Ma lasciate fori e creature da ste cose… Almeno fino a quando non saranno in grado de deciderlo da soli! #avantifaina". Er Faina ha quindi parlato, staremo ora a vedere in casa Mediaset come tali dichiarazioni verranno giustificate, o se invece, la sua "sincerità" gli costerà la partecipazione al reality di Canale5.